via Sky Sport Austria

Das Eishockey-Team der Dornbirn Bulldogs hat sich für seine zwei kommenden ICE-Ligaspiele als „nicht spielfähig“ erklärt.

Aus gesundheitlichen Gründen seien die Auswärtsspiele gegen die Vienna Capitals am Freitag und gegen Linz am Samstag abgesagt worden, teilten die Vorarlberger und die Liga am Donnerstag mit. Über das weitere Vorgehen wird die COVID-Sonderkommission der Liga entscheiden.

(APA) / Bild: GEPA