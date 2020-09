Wegen Corona: Dukes-Headcoach Sallomon gibt Amt vorläufig an Zeleznik ab

via

via Sky Sport Austria

Werner Sallomon, Headcoach des Basketball-Superliga-Clubs BK Klosterneuburg, gibt sein Amt aufgrund der aktuellen Corona-Situation vorläufig an seinen Assistenten Damir Zeleznik ab. “Sallomon zählt mit seinen 60 Jahren zu den risikobehafteten Menschen in Zeiten von Covid-19 und hat sich angesichts der steigenden Infektionszahlen in Österreich zu diesem Schritt entschieden”, teilte der Verein mit.

Sallomon werde sich aber wöchentlich mit Interimscoach Zeleznik bezüglich des Trainings, das die Klosterneuburger diesen Montag aufgenommen haben, absprechen. Diese Regelung gelte, bis sich die Corona-Situation entscheidend verbessere.

(APA)

Artikelbild: GEPA