Wegen Defibrillator: Muss Eriksen Inter verlassen?

Nach seinem Herzstillstand und seinem Zusammenbruch beim Spiel gegen Finnland befindet sich Dänemarks Starspieler Christian Eriksen auf dem Weg der Besserung. Dass er einen Defibrillator eingesetzt bekommt, könnte offenbar ein Problem für seine Zukunft als Profi bei Inter Mailand werden.

Denn nach den Regeln der italienischen Liga dürfen Patienten mit Permanent-Implantaten nicht in der Serie A spielen. Sky Italia kann eine entsprechende Meldung der Gazzetta dello Sport bestätigen.

Laut Protokoll des Cocis (Kardiologisches Organisationskomitee für Sportfitness) sehen italienische Experten im Spielen mit einem permanenten Defibrillator ein zu großes Risiko, weil das Gerät zum Beispiel durch einen Schlag zerbrechen könne.

Serie A verbietet Einsatz mit permanentem Defibrillator

“Nach mehreren Herztests wurde entschieden, dass Eriksen ein ICD (d.h. ein Defibrillator unter der Haut) eingesetzt wird.” So hatte es der dänische Verband am Donnerstag verkündet.

Der Spieler habe diese Entscheidung, die zusammen mit den Ärzten des Kopenhageners Righospitalet getroffen wurde, akzeptiert, hieß es weiter. In drei bis vier Wochen soll der 29-Jährige erneut untersucht werden.

Die Frage ist also, ob Eriksens Defibrillator dauerhaft implantiert bleibt oder von vorübergehender Natur sein wird.

Eriksens Freund Blind spielt mit Defibrillator bei der EM

Prominentestes Beispiel für einen Profi, der mit einem permanent implantiertem Defibrillator spielt, ist Daley Blind.

Der niederländische Nationalspieler, für sein Land aktuell bei der EURO im Einsatz, war Eriksens Teamkollege bei Ajax Amsterdam und ist ein guter Freund des Dänen.

In den Niederlanden und England erlaubt

In niederländischen Eredivisie ist der Einsatz permanent implantierter Defibrilatoren ebenso erlaubt wie in der englischen Premier League, in der italienischen Serie A hingegen nicht. Es könnte also sein, dass er sich einen neuen Verein suchen muss.

Eriksen war im Januar 2020 von Tottenham Hotspur zu Inter Mailand gewechselt. Sein Vertrag beim italienischen Meister läuft bis 2024.

++PORTUGAL-SPECIAL GEWINNSPIEL++

Um am Gewinnspiel teilzunehmen musst du dich zuvor Einloggen bzw. zuvor in der Sky Community HIER registrieren. Du kannst das Quiz aber auch ohne Login absolvieren.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SID, skysport.de) / Bild: Imago