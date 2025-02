Wegen Flughafen-Streiks: ÖSV-Adler reisen früher als geplant nach Trondheim

Wegen des geplanten Streiks am Flughafen München am Donnerstag und Freitag haben die österreichischen Skispringer ihre Anreisepläne zur Nordischen Ski-WM in Trondheim ändern müssen. Das ÖSV-Quintett mit Tourneesieger Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, Jan Hörl, Michael Hayböck und Maximilian Ortner flog bereits am Mittwoch, einen Tag früher als geplant, zur Weltmeisterschaft nach Norwegen.

Erstmals um Medaillen springen die ÖSV-Adler am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF 1) auf der Normalschanze, tags zuvor findet die Qualifikation statt. Das Equipment der Mannschaft ist von den geänderten Reiseplänen allerdings nicht betroffen, da der Materialbus bereits ab Dienstag im Rahmen einer zweitägigen Fahrt u.a. von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl nach Trondheim gebracht wurde.

(APA) Foto: GEPA