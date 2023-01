Wegen Fofana: Nachspiel für Chelsea?

via

via Sky Sport Austria

Der Transfer von Stürmer David Datro Fofana zum FC Chelsea könnte offenbar ein Nachspiel haben.

Wie die Daily Mail berichtet, hat Fofanas früherer Klub Abidjan City einen Brief an den Weltverband FIFA geschrieben, um den Transfer für ungültig erklären zu lassen. Der Grund: Fofanas Mutter soll keine Einverständniserklärung für den damals erst 15-Jährigen unterzeichnet haben, um einen Transfer des Minderjährigen zum ivorischen Klub zu ermöglichen. Daher sei auch der Wechsel nach Molde unwirksam gewesen, so die Argumentation des Vereins.

„Wir fordern Sie daher auf, beim FC Chelsea zu intervenieren, damit der Transfer des Spielers ausgesetzt wird, bis der Streit zwischen dem Verein Molde FK und uns beigelegt ist“, schrieb Abidjans Vereinspräsident Marco Taddei an die FIFA.

Am Samstag hatte Chelsea die zwölf Millionen Euro teure Verpflichtung von Fofana bekanntgegeben. Der 20-jährige Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis 2029 plus Option auf eine weitere Spielzeit. Im FA-Cup-Spiel am Sonntag bei Manchester City (0:4) feierte Fofana sein Debüt für die Blues.

(skysport.de) / Bild: Imago