Wegen Kim: Schwerer Vorwurf gegen Bayern

„München hat es versäumt, ihn in puncto Verletzungsprävention richtig zu schützen“, sagte Hong vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen den Oman am Donnerstag (12 Uhr). Kim plagen Probleme an der Achillessehne, der FC Bayern rechnet laut Trainer Vincent Kompany mit einer mehrwöchigen Zwangspause.

Der Abwehrspieler fehlt damit Südkorea auch im weiteren Quali-Spiel gegen Jordanien am 25. März – worüber sich Hong offenbar ärgert. „Min-jae Kim ist ein extrem wichtiger Spieler, nicht nur für seinen Verein Bayern München, sondern auch für unsere Nationalmannschaft“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Yonhap: „Nur weil ein Spiel wichtig ist, heißt das nicht, dass es richtig ist, Kim auf dem Platz zu haben.“ Es habe seit dem vergangenen Jahr „ständig Anzeichen“ gegeben, dass Kim mit einer Verletzung zu kämpfen habe. „Wir waren uns dessen voll bewusst“, sagte er.

Südkorea will nun ohne seinen Star-Verteidiger die Qualifikation für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko klarmachen. Mit zwei Siegen aus den beiden Heimspielen wäre die Turnier-Teilnahme perfekt.

