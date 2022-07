Wegen Laimer: Leipzig-Boss mit Spitze gegen FC Bayern

RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff findet für das Transfergebaren des FC Bayern deutliche Worte.

Der FC Bayern hatte mit Trainer Julian Nagelsmann, Abwehrmann Dayot Upamecano und Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer zuletzt dreimal bei Ligarivale RB Leipzig „gewildert“. Mit Konrad Laimer haben die Münchner einen weiteren Akteur auf dem Einkaufszettel. Nach Sky Informationen will der FC Bayern Konrad Laimer unbedingt verpflichten und macht bei RB ordentlich Druck.

„Ich hoffe, dass die Bayern auch mal andere Ideen finden und nicht immer unsere Spieler holen“

RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff sagte dem Sender ServusTV am Rande des Testspiels gegen den FC Liverpool am Donnerstag deutlich seine Meinung darüber. „Ich hoffe, dass die Bayern auch mal andere Ideen finden und nicht immer unsere Spieler holen“, sagte Mintzlaff und fügte an: „Konny ist für unser Spiel extrem wichtig, daher wollen wir ihn nicht verlieren. Wir sitzen im Driverseat, wenn wir Dinge machen, müssen sie nach unseren Vorstellungen laufen. Es kann auch sein, dass wir ihn behalten und so in ein letztes Vertragsjahr gehen und mal keine Ablöse bekommen.“

Julian Nagelsmann kennt Laimer aus seiner Zeit als RB-Coach und hält große Stücke auf die österreichische Pressingmaschine.

