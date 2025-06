Wegen Magen-Darm-Infekt: Ex-Giro-Sieger Carapaz verpasst Tour de France

Richard Carapaz muss seine Teilnahme an der am 5. Juli beginnenden Tour de France absagen. Der 32-Jährige vom Team EF Education-EasyPost leidet an einem Magen-Darm-Infekt. Das gab sein Rennstall am Samstag bekannt.

Carapaz habe sich die Erkrankung beim Training in seiner Heimat Ecuador eingefangen. Dort soll sich der Tour-Dritte von 2021 laut Teamangaben vorerst auch weiter erholen.

Carapaz hatte den Giro d’Italia in diesem Jahr auf Platz drei beendet. 2019 hatte er die Italien-Rundfahrt als erster Ecuadorianer gewonnen. 2021 wurde Carapaz zudem Olympiasieger im Straßenrennen, im Vorjahr holte er bei der Tour das Trikot des besten Bergfahrers.

