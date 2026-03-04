Wegen Nebel: Cup-Halbfinale zwischen Ried & LASK abgesagt

Das Semifinale im österreichischen ÖFB-Cup zwischen der SV Ried und dem LASK ist am Mittwoch wegen zu starken Nebels abgesagt worden.

Diese Entscheidung traf Schiedsrichter Sebastian Gishamer wenige Minuten vor dem geplanten Anpfiff um 20.30 Uhr. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Die Partie war ausverkauft, der Großteil der 7.300 Kartenbesitzer befand sich bereits im Stadion. Die Absage wurde mit einem gellenden Pfeifkonzert quittiert.

(Red./APA)

Bild: GEPA