Wegen Prämien: Ronaldo winkt im Saison-Endspurt ein Geldregen

via

via Sky Sport Austria

Mit seinem Dreierpack gegen Norwich hat Cristiano Ronaldo nicht nur seine Mannschaft in heldenhafter Manier zum Sieg geschossen, sondern auch nebenbei mächtig abkassiert. Der Mirror berichtet über zwei ausgelöste Prämien und weitere leistungsbezogene Bonuszahlungen.

Auch mit 37 Jahren scheint Ronaldo von seinen Gegenspielern nicht aufzuhalten zu sein. Gegen Norwich erzielte er den 60. Dreierpack seiner Karriere und rettete seine Mannschaft vor einem blamablen Ergebnis gegen das Schlusslicht der Premier League.

Und dafür wird CR7 gut entlohnt. Der Mirror berichtet über eine ausgezahlte Prämie in Höhe von 750.000 Pfund (905.000 Euro). Grund sind die wettbewerbsübergreifenden 21 Tore von Ronaldo in der laufenden Saison. Weitere 100.000 Pfund (120.000 Euro) erhielt Ronaldo für seinen Dreierpack, im Saisonendspurt der Premier League könnte aber noch deutlich mehr Geld in Ronaldos Taschen fließen.

30-Tore-Marke beschert Ronaldo Vermögen

Ziemlich sicher wird Ronaldo die Saison durch seine 21 Tore als teaminterner Torschützenkönig abschließen, was ihm eine Million Pfund bescheren soll. Sein Landsmann und Nationalmannschaftkollege Bruno Fernandes steht derzeit bei neun Treffern und wird wohl nicht mehr an Ronaldo vorbeiziehen.

Zusätzlich wird Ronaldo mit 100.000 Pfund für jedes weitere Tor entlohnt und aktiviert bei 30 Saisontoren sogar eine Prämienzahlung in Höhe von 2,75 Millionen Pfund (3,32 Millionen Euro).

Manchester United, aktuell Fünfter der Premier League, hat diese Saison noch sechs Saisonspiele. Wenn Ronaldo seine Form vom 3:2-Sieg über Norwich beibehält, scheint die 30-Tore-Marke erreichbar. Mit Liverpool, Arsenal und Chelsea warten im Saisonendspurt aber andere Kaliber als Norwich auf Ronaldo und die Red Devils.

(skysport.de // Johannes Behm)

Beitragsbild: Imago