Wegen Pyrotechnik: Ajax gegen Feyenoord abgebrochen

Wegen des wiederholten Werfens von Pyrotechnik ist der niederländische Fußball-Klassiker zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam am Sonntag abgebrochen worden.

Der Schiedsrichter beendete die Partie beim Stand von 3:0 für Meister Feyenoord, nachdem Fans zum zweiten Mal Leuchtraketen auf das Feld geschossen hatten. Das Spiel, bei dem keine Gäste-Fans zugelassen waren, könnte nun gegen Ajax gewertet oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Ende gespielt werden.

Santiago Gimenez (9., 18.) und Igor Paixao (37.) hatten Feyenoord im „De Klassieker“ deutlich in Führung geschossen und die Krise der schwach in die Saison gestarteten Amsterdamern verschärft. In der 44. Minute gab es die erste Unterbrechung, ehe in der 55. Minute drei Leuchtraketen erneut im Strafraum landeten. Damit war das Spiel automatisch beendet. Ajax ist nach nur einem Sieg in vier Runden aktuell nur 13. der Tabelle. Bei Feyenoord stand auch der österreichische Internationale Gernot Trauner am Feld.

(APA)

Bild: Imago