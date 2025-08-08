Wegen Schiedsrichterkritik: Barcelona-Coach Flick für CL-Auftakt gesperrt

Der FC Barcelona muss zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison im September ohne Cheftrainer Hansi Flick auskommen.

Der Deutsche wurde wegen seiner heftigen Schiedsrichterkritik beim Aus im CL-Halbfinale der vergangenen Saison gegen Inter Mailand (3:4 n.V.) für eine internationale Partie gesperrt. Die gleiche Sanktion trifft auch seinen Assistenten Marcus Sorg, beide müssen zudem je 20.000 Euro Strafe zahlen. Das gab die UEFA-Disziplinarkammer am Freitag bekannt.

(APA) Foto: Imago