Wie der FC Barcelona laut Barcawelt am Sonntag auf ihrer Hauptversammlung offengelegt hat, muss der Verein noch knapp 159 Millionen Euro Transferschulden begleichen.

140,6 Millionen Euro sind kurzfristige Verbindlichkeiten und müssen in dieser Spielzeit zurückgezahlt werden. Die Gesamtsumme verteilt sich auf 24 verschiedene Vereine, elf Spieler und eine Spielerin. Einer davon ist Lewandowski. Die Blaugrana müssen insgesamt 11,25 Millionen Euro für den Starstürmer abbezahlen. 10,69 Millionen Euro gehen an den deutschen Rekordmeister Bayern München, der Rest an die Ausbildungsvereine.

Barcelona hat Olmo-Deal auch noch nicht abbezahlt

Auch der Transfer von Dani Olmo beschäftigt Barca noch immer. Knapp 18,9 Millionen Euro müssen kurzfristig nach Leipzig fließen, weitere 14,8 Millionen Euro kommen auf langfristiger Basis dazu. Die Deals von Raphinha und Jules Kounde sind ebenfalls noch nicht abbezahlt.

Immerhin: Barcelona konnte die Gesamtschulden um 90 Millionen Euro senken, die Schuldenlast liegt nun bei 469 Millionen Euro.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.