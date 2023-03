Weidenfeller über BVB-Hochform: „Momentum klar auf unserer Seite“

via

Borussia Dortmund befindet sich aktuell in bester Form und will sich auch in der Champions League nicht vom FC Chelsea (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) stoppen lassen. Im Sky Interview spricht Langzeit-Goalie Roman Weidenfeller auch über Dortmunds Towartsituation sowie seinen ehemaligen Trainer Peter Stöger.

„Wir können uns auf Alexander Meyer sehr gut verlassen. Für ihn ist es natürlich was ganz besonderes, weil ich weiß dass er auf allerhöchstem Level auch trainiert“, ist der einstige Top-Torhüter nach der Verletzung von Gregor Kobel auch von dessen Ersatzmann überzeugt. Insgesamt setzt man auch in der CL auf die aktuelle Hochform: „Das Momentum liegt ganz klar auf unserer Seite.“

Unter Peter Stöger absolvierte Weidenfeller nach 16 Jahren und 453 Spielen beim BVB seine letzten Minuten als Aktiver: „Er ist ein unheimlich guter Mensch. Er hatte leider das Pech, dass er ein bisschen zum falschen Zeitpunkt zu uns nach Dortmund kam, als es natürlich unruhig war. Aber wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit zusammen.“

