Weimann kommt mit Doppelpack zum ÖFB-Team

Andreas Weimann kommt mit einem Erfolgserlebnis zum ÖFB-Nationalteam.

Der Stürmer schoss die Blackburn Rovers in der Championship, der zweiten englischen Fußballliga, beim 3:1 (1:0)-Auswärtssieg am Samstag gegen Cardiff City zu einer 2:0-Führung. Der 33-Jährige traf in der 15. und 54. Minute und hält nun bei vier Saisontoren. Es waren seine Treffer Nummer sechs und sieben gegen Cardiff.

Weimann beendet Blackburns Negativserie

Für Blackburn war es nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen das erste Erfolgserlebnis seit drei Wochen.

