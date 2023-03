Weimann trifft bei Bristol-Sieg – Watford unterliegt mit neuem Coach

via

Unterschiedliche Erlebnisse für Österreichs Championship-Legionäre in Englands zweiter Liga: Während Andreas Weimann Bristols Sieg einleitet, unterliegt Watford mit Goalie Daniel Bachmann knapp.

Nach einer torlosen ersten Spielhälfte trifft Weimann in der 58. Minute gegen Blackpool zur Führung , in der 81. Minute brachte Alex Scott den Sieg in trockene Tücher.

Watford unterlag hingegen beim Debüt von Neo-Coach Chris Wilder mit 0:1. Im ersten Match nach der Entlassung von Trainer Slaven Bilic erzielte Tim Iroegbunam nach einer Viertelstunde den Siegestreffer für die Queens Park Rangers. Bachmann wehrte drei Bälle ab, musste aber das entscheidende Gegentor hinnehmen.

In der Tabelle liegt Watford als Zehnter sechs Punkte hinter den Aufstiegs-Play-off-Plätzen, Bristol befindet sich vier Punkte dahinter als 13. in der Ligamitte.

