ÖFB-Teamspieler Andreas Weimann spricht über die neue Spielphilosophie von Neo-Teamchef Ralf Rangnick und die eigene Rolle im Nationalteam. Auch eine verfrühte Euphorie spricht der 30-Jährige vor dem Duell mit Dänemark am Montag an: „Es war erst ein Spiel, das wir gewonnen haben. Also es gibt überhaupt keinen Grund abzuheben.“