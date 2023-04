Weissborn im Doppel-Finale von Monte Carlo

via

Der unerwartete Erfolgslauf von Sam Weissborn beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ist am Samstag weitergegangen. Der 31-jährige Wiener zog vor den Augen von Fürst Albert an der Seite des Monegassen Romain Arneodo schon ins Endspiel des Events der höchsten ATP-Kategorie ein. Arneodo/Weissborn besiegten die Deutschen Kevin Krawietz/Tim Pütz nach 2:07 Stunden mit 7:6(7),4:6,10:7.

Arneodo/Weissborn hatten im Tiebreak des ersten Satzes bei 3:6 und später ein weiteres Mal insgesamt vier Satzbälle der Gegner abgewehrt und selbst den ersten genutzt. Vor allem im Finish überzeugte Linkshänder Weissborn als bester Mann auf dem Platz auch mit seiner starken Vorhand.

Weissborn ist erstmals überhaupt bei einem 1000er-Turnier dabei und dies auch nur dank einer Wildcard, die wohl hauptsächlich wegen Lokalmatador Arneodo zugesprochen wurde. Das Duo spielt nun am Sonntag gar um den Titel, was einer Sensation gleichkäme.

Weissborn klettert im Ranking

Gegner sind entweder Fabrice Martin/Andreas Mies (FRA/GER) oder Ivan Dodig/Austin Krajicek (CRO/USA-5). In Anbetracht der bisherigen Erfolge müssen sich Arneodo/Weissborn aber nicht fürchten. Schon in den Vorrunden hatte das Duo mit Siegen über Marcelo Melo/Alexander Zverev (BRA/GER) sowie die als Nummer zwei gesetzten Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR) überrascht.

Weissborn, der mit Frau und Sohn Romeo ins Fürstentum gereist ist, wird sich im Ranking gewaltig verbessern und zumindest an die 61. Stelle schieben. 600 Punkte haben er und Arneodo schon sicher, 1.000 gäbe es natürlich für den Titel. Allein für den Finaleinzug teilt sich die österreichisch-monegassische Paarung 152.140 Euro Preisgeld, die Doppel-Sieger erhalten 282.870 Euro.

