Weißhaidinger verpasst Podest bei Pfingstmeeting in Rehlingen

Der Oberösterreicher Lukas Weißhaidinger ist beim Pfingstsportfest in Rehlingen (GER) im Diskuswurf mit 63,20 Metern auf dem vierten Rang gelandet.

Platz eins sicherte sich der dreimalige Weltmeister Daniel Stahl aus Schweden, der die Scheibe auf 69,01 m schleuderte. Damit verbesserte der Olympiasieger den Meetingrekord von Weißhaidinger, den dieser 2018 mit 68,98 fixiert hatte.

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