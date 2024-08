Weißhaidinger zieht ins Diskus-Finale ein

Vizeeuropameister Lukas Weißhaidinger hat sich am Montagvormittag im Stade France souverän für das Diskusfinale bei den Olympischen Spielen in Paris qualifiziert. Der Oberösterreicher erreichte die Qualifikationsweite von 66 m mit einem Wurf auf 66,72 m im ersten Versuch, damit war das Tagwerk beendet. Das Finale steht am Mittwoch in der Abendsession auf dem Programm (20.25 Uhr).

(APA)/bild: Imago