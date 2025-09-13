Weissman-Debüt! Die Aufstellungen des Bundesliga-Samstags

Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück! Nach der Länderspielpause wird Österreichs höchste Spielklasse mit der 6. Runde fortgesetzt – hierbei stehen gleich drei Duelle am heutigen Samstag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – jetzt Sky Stream holen!) an.

Im heutigen Spitzenspiel empfängt Cupsieger WAC Vizemeister Salzburg. Darüber hinaus gastiert der LASK beim möglichen Bundesliga-Comeback von Sasa Kalajdzic in Altach. Im dritten Spiel zwischen Blau-Weiß Linz und dem GAK feiert Shon Weissman sein Debüt für die Oberösterreicher.

„Unglaublicher Torinstinkt“: Mörec setzt auf Neuzugang Weissman

Die Aufstellungen der Samstagsspiele im Überblick:

Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg (live auf Sky Sport Austria 2)

SCR Altach – LASK (live auf Sky Sport Austria 3)

Blau-Weiß Linz – GAK (live auf Sky Sport Austria 4)

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.