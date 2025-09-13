Weissman-Debüt! Die Aufstellungen des Bundesliga-Samstags
Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück! Nach der Länderspielpause wird Österreichs höchste Spielklasse mit der 6. Runde fortgesetzt – hierbei stehen gleich drei Duelle am heutigen Samstag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – jetzt Sky Stream holen!) an.
Im heutigen Spitzenspiel empfängt Cupsieger WAC Vizemeister Salzburg. Darüber hinaus gastiert der LASK beim möglichen Bundesliga-Comeback von Sasa Kalajdzic in Altach. Im dritten Spiel zwischen Blau-Weiß Linz und dem GAK feiert Shon Weissman sein Debüt für die Oberösterreicher.
„Unglaublicher Torinstinkt“: Mörec setzt auf Neuzugang Weissman
Die Aufstellungen der Samstagsspiele im Überblick:
Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg (live auf Sky Sport Austria 2)
SCR Altach – LASK (live auf Sky Sport Austria 3)
Blau-Weiß Linz – GAK (live auf Sky Sport Austria 4)
(Red.)
Beitragsbild: GEPA.