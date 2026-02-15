Weissman trifft gegen Ex-Klub WAC: Blau-Weiß macht Boden gut

Schlusslicht Blau-Weiß Linz hat in der ADMIRAL Bundesliga den Rückstand auf den Vorletzten GAK auf drei Punkte verkürzt.

Die Oberösterreicher gewannen am Sonntag dank Shon Weissman (44./Elfmeter) und Ronivaldo (80.) daheim gegen den WAC 2:1 und holten damit den ersten Erfolg unter Neo-Trainer Michael Köllner. Die Wolfsberger, für die Emmanuel Chukwu traf (94.), stehen nach sieben Partien unter Coach Ismail Atalan bei fünf Pleiten, einem Sieg und einem Remis.

Die erste Hälfte hatte wenig Highlights zu bieten. Der WAC konnte mit dem klar höheren Ballbesitz-Anteil wenig anfangen, Blau-Weiß setzte auf Konter und hatte die etwas gefährlicheren Abschlüsse. Simon Seidl traf das Außennetz (22.), ein Schuss von Dominik Reiter wurde von WAC-Schlussmann Nikolas Polster gebändigt (25.). Das 1:0 folgte kurz vor der Pause. Seidl kam im Sechzehner nach einem Zweikampf mit Boris Matic zu Fall, Schiedsrichter Arnes Talic entschied nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter und Weissman verwandelte gegen seinen Ex-Club sicher.

Schöpf vergab Topchance aufs 1:1

Bald nach der Pause fand der WAC die große Chance auf den Ausgleich vor. Alessandro Schöpf kam am Fünfer zum Schuss, scheiterte jedoch an Blau-Weiß-Goalie Nico Mantl (50.). Der Schwung der Gäste war schnell wieder verpufft, Blau-Weiß fand besser in die Partie und wurde in der 60. Minute durch Seidl gefährlich – seinen Schuss konnte Polster nur kurz abwehren, Fabian Wohlmuth klärte gerade noch vor dem einschussbereiten Alexander Briedl.

Der WAC erarbeitete sich zwei gute Gelegenheiten auf das 1:1. Donis Avdijaj brachte den Ball vom Fünfereck nicht an Mantl vorbei (70.), Dejan Zukic köpfelte aus guter Position weit daneben (73.). Dafür schlug Blau-Weiß aus einer Umschaltsituation zu: Seidl lief allein aufs gegnerische Gehäuse zu und legte uneigennützig für den 58 Sekunden zuvor eingewechselten Ronivaldo ab, der nur noch ins leere Tor vollenden musste. Dem WAC gelang durch einen Kopfball von Chukwu nach einem Corner von Zukic nur noch Resultatskosmetik.

Damit fixierte Blau-Weiß den ersten Bundesliga-Sieg seit dem 1:0 bei der Wiener Austria am 4. Oktober des Vorjahres. Aus den darauffolgenden neun Runden hatte nur ein Punkt herausgeschaut. Der WAC hat von seinen jüngsten neun Bewerbspartien nur eines gewonnen, auf Platz sechs fehlen drei Spiele vor der Teilung zwei Zähler.