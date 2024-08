Weiter punktlos: Ulm verliert Aufsteigerduell in Regensburg

Der SSV Ulm steht auch nach dem zweiten Spiel seit der lang ersehnten Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga mit leeren Händen da. Im ersten Auswärtsspiel nach der 23-jährigen Zweitliga-Abstinenz verloren die Spatzen bei Mitaufsteiger Jahn Regensburg mit 0:1 (0:1). Regensburg holte nach der Auftaktniederlage in Hannover die ersten drei Punkte nach dem direkten Wiederaufstieg.

Dominik Kother (34.) erzielte in einem weitgehend ereignisarmen Spiel im Regensburger Jahnstadion bereits in der ersten Hälfte den Siegtreffer für die Gastgeber.

Beide Teams zeigten sich von Beginn auf defensive Stabilität ausgerichtet, sodass es an nennenswerten Offensivaktionen weitestgehend mangelte. Die erste gute Gelegenheit nutzte Kother dann im zweiten Anlauf. Nach einer Freistoßflanke blieb der Linksaußen zunächst mit einem Kopfball hängen, setzte aber den Nachschuss aus kurzer Distanz volley ins Netz.

Nach der Pause hatte Ulm zunächst Vorteile, Felix Higl (50.) scheiterte aber mit einem Drehschuss an Jahn-Keeper Felix Gebhardt. Insgesamt blieben gute Torchancen aber auch in Hälfte zwei auf beiden Seiten weiter Mangelware.

Fürth verspielt 2:0-Führung auf dem Betzenberg

SpVgg Greuther Fürth hat einen Traumstart in die neue Saison knapp verpasst. Im Duell der Auftaktsieger beim 1. FC Kaiserslautern mussten sich die Franken nach einer 2:0-Führung und anschließender Schwerstarbeit in der Abwehr mit einem 2:2 (2:1) begnügen.

Julian Green (31., Foulelfmeter nach Videobeweis) mit seinem zweiten Saisontor und der quirlige Angreifer Noel Futkeu (38.) trafen vor der Pause für das Kleeblatt. Lauterns Anschlusstreffer durch Daniel Hanslik (45.+1) war für die Pfälzer zunächst schmeichelhaft. Rückkehrer Ragnar Ache (84.) belohnte die „Roten Teufel“ elf Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Ausgleich aber für ihre unermüdlichen Bemühungen.

Fürth brachte die defensiv mitunter anfälligen Platzherren im ersten Durchgang mehrfach in Verlegenheit. Schon bei einem frühen Abseitstreffer von Futkeu (8.) hatte das Team von Trainer Alexander Zorniger Schwächen in der FCK-Abwehr offengelegt. Nach Hansliks Treffer und dem Seitenwechsel allerdings sahen sich die Gäste einem enormen Druck des FCK ausgesetzt. Angriff auf Angriff rollte auf das Fürther Tor zu. Die Fürther konnten kaum noch für Entlastung sorgen und mussten in der Schlussphase sogar um das Remis zittern.

