Weiter ungeschlagen: Niederlande auch gegen Finnland souverän

Die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande hat einen weiteren großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026 gemacht.

Angeführt vom überragenden Memphis Depay gewann das Team von Bondscoach Ronald Koeman in Amsterdam mit 4:0 (3:0) gegen Finnland. Oranje steht mit 16 Punkten aus sechs Spielen weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der Qualifikations-Gruppe G.

Niederlande schon vor der Pause klar voran

Der ehemalige Dortmunder Donyell Malen (8.), Kapitän Virgil van Dijk (17.) und Depay mit einem verwandelten Handelfmeter (38.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Depay bereitete die beiden ersten Treffer vor und krönte damit seine Leistung. Cody Gakpo sorgte mit einem sehenswerten Distanztreffer für den Endstand (84.).

Die zweitplatzierten Polen können mit einem Sieg am Abend in Litauen wieder auf drei Punkte herankommen und sich gleichzeitig von den punktgleichen Finnen absetzen.

Überraschende Tschechien-Niederlage gegen Färöer

Ebenfalls noch ungeschlagen ist in der Gruppe C Schottland. Sieg Nummer drei in Form eines Heim-2:1 in Glasgow gegen das punktlose Schlusslicht Belarus fixierten Che Adams (15.) und Scott McTominay (84.). Auf den Färöer reichten den Gastgebern ebenfalls zwei Treffer für den Sieg. Hanus Sörensen (67.) und „Joker“ Martin Agnarsson fixierten die Überraschung. Die Tschechen hatten zwischenzeitlich durch Wechselspieler Adam Karabec (78.) ausgeglichen. Trotz des vierten Erfolgs der Färöer wird es ziemlich sicher nur für Rang drei reichen, zumal die einen Zähler davor liegenden Tschechen zum Abschluss noch die leichte Aufgabe Gibraltar, das noch ohne Punkt ist, vor der Brust haben.

(SID/APA) / Bild: Imago