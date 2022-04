Weiterer Rückschlag im Rennen um die Top vier: Arsenal verliert gegen Brighton

Der FC Arsenal hat im Rennen um die Champions-League-Plätze in der Premier League einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen Brighton & Hove Albion verloren die „Gunners“ im eigenen Stadion mit 1:2.

Leandro Trossard brachte die Gäste in der 28. Minute mit 1:0 in Führung, mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabinen. Ex-Salzburger Enock Mwepu erhöhte in Minute 66 auf 2:0 und stellte damit die Weichen auf Auswärtssieg. Der Anschlusstreffer durch Martin Ödegaard (89.) kam für Arsenal zu spät. Die Londoner verpassten damit die Chance, erneut am Erzrivalen Tottenham Hotspur in der Tabelle vorbeizuziehen. Die „Spurs“ können ihren Vorsprung auf die „Gunners“ beim Auswärtsspiel gegen Aston Villa am Samstagabend auf vorerst drei Punkte ausbauen.

Bild: Imago