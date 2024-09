Weiterhin ohne Satzverlust! Beeindruckender Draper steht im US-Open-Halbfinale

Der junge Brite Jack Draper (22) setzt seine bemerkenswerte Reise bei den US Open fort und steht nun vor dem größten Match seiner Karriere.

Am Mittwoch gewann die Nummer 25 der Setzliste auch das Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur (Nr. 10) souverän mit 6:3, 7:5, 6:2. Draper steht damit erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers, dort geht es nun gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien oder den Russen Daniil Medwedew (Nr. 5).

Dieses letzte Viertelfinale, in der Nacht zu Donnerstag deutscher Zeit, werde er „auf jeden Fall schauen, wenn es nicht zu spät wird. Ich bin ja ein großer Tennisfan“, sagte Draper. Die eigene Leistung gegen de Minaur bewertete er als „solide“, der Rahmen im Arthur Ashe Stadium indes beeindruckte ihn: „Das war mein erstes Match auf diesem größten Court der Welt, das bedeutet mir alles.“

Auf den Spuren Murrays

Draper darf selbstbewusst in sein nächstes Duell gehen, bislang ist er im Turnier noch ohne Satzverlust, auch gegen de Minaur beeindruckte er. Er ist zudem der erste Brite seit Andy Murray 2012, der bei den US Open das Halbfinale erreicht. Für Draper ist das Jahr 2024 ohnehin schon jetzt ein Erfolg.

Im Juni feierte er auf dem Stuttgarter Rasen seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour, und der Hartplatz in New York ist nun ein offenbar gutes Pflaster für die nächsten Schritte: 2022 stand er hier bereits in der dritten Runde, im vergangenen Jahr schaffte Draper es dann bis ins Achtelfinale. Flushing Meadows liegt dem Briten, bei keinem der drei anderen Grand-Slam-Turniere des Tennisjahres kam er bislang über die zweite Runde hinaus.

Das andere Halbfinale in New York ist ein amerikanisches Duell: Frances Tiafoe fordert Alexander Zverevs Bezwinger Taylor Fritz.

