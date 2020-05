Welcome back – die Rückkehr der Deutschen Bundesliga mit dem 26. Spieltag am Wochenende live auf Sky – mit dem Derby BVB – Schalke

Comeback-Spieltag u.a. mit dem Revierderby Dortmund gegen Schalke, dem „tipico Topspiel der Woche“ Frankfurt gegen Gladbach und dem Sonntags-Kracher Union Berlin gegen Bayern München

Deutsche Bundesliga für alle: Sky zeigt die Original Sky Konferenz am Bundesliga-Samstag sowie die Konferenz der 2. Deutschen Bundesliga am Sonntag an den kommenden beiden Spieltagen für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD und im Live-Stream auf skysportaustria.at

„Wontorra – der Fußballtalk“ direkt nach Abpfiff am Samstag um 17:30 Uhr

Fußballfans können mit dem Streamingdienst Sky X das Saison-Finale der Deutschen Bundesliga genießen – smart & flexibel wie noch nie!

Alle Informationen zur Rückkehr der Deutschen Bundesliga bei Sky sind hier abrufbar

Noch einmal schlafen, dann rollt wieder der Ball in der Deutschen Bundesliga. Am morgigen 16. Mai wird der Spielbetrieb wieder in Form von „Geisterspielen“ aufgenommen. Damit alle Fans in Österreich und Deutschland die Comeback-Spiele genießen können, zeigt Sky an den ersten beiden Spieltagen die Original Sky Konferenz der Deutschen Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Deutschen Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live. Zusätzlich sind die Live-Übertragungen auch im frei empfangbaren Livestream von Sky Sport News HD auf skysportaustria.at verfügbar.

Wie gewohnt wird die Original Sky Konferenz der Deutschen Bundesliga am Samstag auch auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, die Konferenz der 2. Deutschen Bundesliga am Sonntag auch auf Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen. Sky Kunden stehen sämtliche Partien außerdem wahlweise auch als Einzelspiele zur Verfügung.

Mit dem Restart der Deutschen Bundesliga wird Sky durch verschiedene zusätzliche Neuerungen ein besonderes TV-Erlebnis präsentieren. Dazu gehört unter anderem mehr Ultra HD als jemals zuvor, aber auch die neue #Couchkurve, in der Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld über ein zusätzliches Feed mit zwei Fans durch das Topspiel am Samstagabend führt.

Revierderby Dortmund gegen Schalke im Fokus

Mit jeweils einer Sonderprogrammierung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD stimmt Sky bereits ab Samstagmorgen die Fans auf das Comeback der Deutschen Bundesliga ein. Sky Sport News HD startet bereits ab 9 Uhr in „Guten Morgen Fans“, gefolgt vom „Match Day Countdown“ ab 12 Uhr. In „Was bisher geschah“ blickt Sky ab 13:30 Uhr noch einmal auf den bisherigen Verlauf der Saison 2019/20 zurück und wie sie an den Punkt kam, an dem das Geschehen an diesem Wochenende fortgesetzt wird. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft unter anderem auch „Dein Verein Spezial – Das Comeback der Bundesliga“ mit dem letzten großen Check der Liga, bevor der Ball in den Stadien wieder rollt.

Ab 14 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann durch den Bundesliga-Samstag. Sky überträgt insgesamt acht Begegnungen des 26. Spieltags live und exklusiv. Im Mittelpunkt steht am Samstagnachmittag das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Als einmalige Aktion wird Sky auf Sky Sport Bundesliga 7 HD eine zusätzliche Übertragung des Revierderbys mit Fan-Kommentar anbieten. Zu den weiteren Partien gehören unter anderem RB Leipzig gegen SC Freiburg sowie das Kellerduell zwischen Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn.

„Wontorra – Der Fußball-Talk“ jetzt am Samstag direkt nach Abpfiff

Auf Sky Sport News HD meldet sich neuerdings Jörg Wontorra direkt nach dem Abpfiff der Bundesliga-Partien am Samstagnachmittag, um mit Gästen über die aktuellen Ereignisse zu diskutieren. Die Zuschauer werden unmittelbar nach dem Spielgeschehen in den Stadien mit kontroversen Meinungen, spannenden Diskussionen und frischen Stimmen von den Vereinen versorgt. Bei der Premierensendung begrüßt Wontorra den Journalisten Michael Makus (BILD) und Sky Reporter Max Bielefeld. Zu den Schaltgästen gehören unter anderen Schalke-Boss Clemens Tönnies.

Ab 17:30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann live vom „tipico Topspiel der Woche“, wenn in der Commerzbank-Arena Eintracht Frankfurt auf Borussia Mönchengladbach trifft. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD steht das „tipico Topspiel der Woche“ auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD sowie für Sky Q Kunden auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD zur Verfügung. Im neuen zusätzlichen Feed #Couchkurve führt Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Bundesliga 4 HD mit zwei Fans durch das Topspiel am Samstagabend.

Am Abend zeigt Sky auf Sky Sport Bundesliga 1 HD um 22:25 Uhr die Produktion „7 Tage Quarantäne mit Lukas Klostermann“, in der der Nationalspieler von RB Leipzig sieben Tage lang in der Zeit vor dem Comeback der Deutschen Bundesliga begleitet wurde.

Sonntagkracher Union Berlin gegen Bayern München in Ultra HD

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Jessica Libbertz ab 14:30 Uhr Sky Experte Heribert Bruchhafen. In der frühen Begegnung trifft der 1. FC Köln auf FSV Mainz 05. Im Anschluss kommt es zur spannungsgeladenen Partie zwischen Überraschungs-Aufsteiger Union Berlin und dem aktuellen Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München. Dieses Spiel wird für Sky Q Kunden auch in Ultra HD übertragen.

Im Anschluss an die Sonntagspartien begrüßt Patrick Wasserziehr ab 19:55 Uhr prominente Gäste zu einer neuen Ausgabe von Sky90. Zu Gast im Studio sind dieses Mal Markus Babbel, Jörg Jakob (Kicker) und Sky Experte Heribert Bruchhagen. Zugeschaltet werden Werder-Coach Florian Kohfeldt und Robin Gosens von Atalanta Bergamo.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Im Überblick: Der 26. Spieltag der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live auf Sky

Samstag:

12:30 Uhr: Samstags-Konferenz der 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 2 HD plus Einzelspieloptionen auf Sky Sport Bundesliga 3 HD bis Sky Sport Bundesliga 6 HD

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD

Moderation: Michael Leopold, Sky Experte: Didi Hamann

15:15 Uhr: Borussia Dortmund – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15:15 Uhr: RB Leipzig – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15:15 Uhr: TSG Hoffenheim – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15:15 Uhr: FC Augsburg – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

15:15 Uhr: Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn 07 auf Sky Sport Bundesliga 6 HD

Moderation: Michael Leopold, Sky Experte: Didi Hamann

17:30 Uhr: Wontorra – der Fußballtalk auf Sky Sport News HD

17:30 Uhr: Das „tipico Topspiel der Woche“ Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Sport UHD

Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die bwin Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sonntag:



12:30 Uhr: Sonntags-Konferenz der 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport News HD plus Einzelspieloptionen auf Sky Sport Bundesliga 3 HD bis Sky Sport Bundesliga 6 HD

14:30 Uhr: 1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

17:30 Uhr: 1. FC Union Berlin – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport UHD

Moderation: Jessica Libbertz, Sky Experte: Heribert Bruchhagen

19:55 Uhr: „Sky90“ auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Moderator: Patrick Wasserziehr

21:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die bwin Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Montag:

22:30 Uhr: „Bundesliga kompakt“ mit Highlights von Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Beitragsbild: Imago