Wels feiert Overtime-Sieg zum Auftakt gegen Gmunden

Gmunden hat in der Basketball-Superliga zum Halbfinalstart eine Heimniederlage gegen Wels kassiert.

Die favorisierten Swans unterlagen den Flyers am Samstag 75:81 nach Verlängerung und kassierten im fünften Saisonduell mit dem Lokalrivalen die ersten Niederlage. Titelverteidiger BC Vienna startete gegen Klosterneuburg vor Heimpublikum hingegen mit einem 82:63-Sieg standesgemäß in seine Best-of-five-Serie. Die zweiten Partien mit gewechseltem Heimrecht steigen am Montag.

