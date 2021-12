via

via Sky Sport Austria

Die Flyers Wels haben am Samstag ihren dritten Saisonsieg in der Basketball-Superliga (BSL) in Oberwart nach Verlängerung eingefahren.

Nach Rückstand zur Halbzeit der regulären Spielzeit glichen die Oberösterreicher in der letzten Spielminute zum 67:67 aus, nach der Verlängerung hatte Wels mit 78:72 noch klar die Nase vorne. Das zweitplatzierte St. Pölten hatte daheim mit Kapfenberg weniger Probleme, gewann 79:63. Die Runde wird am Sonntag mit drei Spielen abgeschlossen.

(APA) / Bild: GEPA