Wels trotz CL-Sieg bei Hennebont im Europacup out

Für Wels ist die Tischtennis-Europacup-Saison am Sonntag zu Ende gegangen. Die Oberösterreicher gewannen zwar zum Abschluss der Gruppenphase der Männer-Champions-League bei Hennebont in Frankreich mit 3:1, belegten am Ende aber trotzdem hinter Mühlhausen (8 Punkte) und Hennebont (5) mit fünf Zählern nur den dritten und letzten Platz. Das Hinspiel in Wels hatten Andreas Levenko und Co. mit 0:3 verloren, das gab schlussendlich den Ausschlag.

Nandor Ecseki und zweimal Levenko steuerten die Punkte bei. Maciej Kolodziejczyk kassierte hingegen eine Niederlage. „Bei den Damen spielt der Gruppendritte im Europe Cup-Viertelfinale weiter. Bei den Herren muss man aber Zweiter werden. Diese neue Regelung ist unglücklich und wir sind die Deppen, weil wir als Nummer acht gesetzt waren“, ärgerte sich Wels-Präsident Bernhard Humer über das Reglement.

Der Erste steigt ins Halbfinale der „Königsklasse“ auf, der Zweite spielt im Viertelfinale des Europe Cup weiter.

(APA)/Bild: GEPA