Weltcup-Bewerbe in Hinterzarten ohne Kramer

Die mit Formproblemen kämpfende Weltcup-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer lässt die dieswöchigen Skisprung-Bewerbe in Hinterzarten aus. Die Salzburgerin lege eine zumindest einwöchige Pause ein, wie der ÖSV am Mittwoch mitteilte. Das österreichische Aufgebot um Saisondominatorin Eva Pinkelnig für die Wettkämpfe am Samstag und Sonntag besteht aus nur vier Athletinnen. Neben Pinkelnig sind auch noch Chiara Kreuzer, Jacqueline Seifriedsberger und Hannah Wiegele mit dabei.

Kramer versucht indes, vor der WM in einer bessere Verfassung zu kommen. „Sara ist aktuell nicht dort, wo sie körperlich sein möchte. Wir geben ihr jetzt mit einer individuellen Trainingsphase die Zeit, sich in Ruhe auf die noch kommenden Saison-Highlights vorzubereiten“,sagte Cheftrainer Harald Rodlauer. In den jüngsten sechs Bewerben gelang Kramer als Neunter in Zao nur ein Top-Ten-Ergebnis.

Pinkelnig ist hingegen im Schwarzwald auf die Fortsetzung ihres famosen Erfolgslaufes mit acht Podestplätzen in Serie aus. „Ich bin da im Winter überhaupt noch nie gesprungen. Vor etlichen Jahren bin ich da mal im Sommer gehupft und bin damals gleich gut zurecht gekommen. Jetzt freue ich mich auf diese neue Challenge“, meinte die fünffache Saisonsiegerin. Sie habe die Pause nach den Japanbewerben mit Kraft tanken bei der Familie und in der Natur gut genutzt. „Die Strategie bleibt die gleiche wie zuletzt, das hat ja unglaublich gut hingehaut. Ich bin bereit für die zweite Saisonhälfte.“

(APA) / Bild: Imago