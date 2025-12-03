Weltcup-Führender Vermeulen motiviert für nächste Distanzrennen

Nach den Rängen drei und fünf von Ruka geht Mika Vermeulen am Wochenende in Trondheim als Führender des Distanz-Weltcups in die nächsten Langlauf-Rennen.

Der Steirer tritt wie Teresa Stadlober am Samstag im Skiathlon und am Sonntag über 10 km Skating an. Für Freitag ist ein Klassik-Sprint u.a. mit Ruka-Semifinalist Benjamin Moser angesetzt, das ÖSV-Aufgebot ist am WM-Ort der vergangenen Saison gleich wie in Ruka.

Vermeulen motiviert die Führung im Distanz-Weltcup für die anstehenden Rennen zusätzlich. „Es stehen für mich zwei super Rennen bevor und mit dem 10-km-Skating-Wettkampf auch ein Format, das bei den Olympischen Spielen ausgetragen wird“, erläuterte der 26-Jährige. „Dort rechne ich mir Chancen aus und möchte wieder voll angreifen. Das Ziel ist wie immer das Stockerl, und der Traum wäre es, einmal das rote Trikot zu tragen.“ Stadlober möchte zweimal in die Top Ten laufen, Sprinter Moser verfolgt weiter sein Ziel eines erstmaligen Finaleinzugs.

(APA)

Beitragsbild: Imago