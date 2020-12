Weltmeister & CL-Sieger! Diese Profis suchen einen Klub

Anfang Januar öffnet wieder das Transferfenster und viele Klubs werden versuchen, ihren Kader noch an der ein oder anderen Stelle zu verstärken. Doch was tun, wenn der abgebende Verein nicht mitspielt? Plan B könnten Profis sein, die ohne Vertrag sind – dabei tummeln sich durchaus Stars darunter.

Mehrfacher Champions-Legaue-Sieger mit Real Madrid – mit 27 Jahren zudem noch im besten Fußballer-Alter – und doch ohne Verein. Klingt unvorstellbar, ist aber so. Zahlreiche große Namen sind aktuell ohne Vertrag und hoffen nun irgendwo unterzukommen, falls Plan A sich bei dem ein oder anderen Klub zerschlagen sollte.

ALEXANDRE PATO: Das einstige Megatalent steht aktuell ohne Verein da. Mittlerweile ist der Brasilianer 31 Jahre alt und spielte zuletzt in seiner Heimat für den FC Sao Paolo. Wird man den Stürmer noch einmal in Europa sehen?

DANIEL STURRIDGE: Der Champions-League-Sieger von 2012 und 2019 befindet sich aktuell auf Vereinssuche. Zuletzt spielte der 31-jährige Stürmer für den türkischen Klub Trabzonspor.

JACK WILSHERE: Der langjährige ”Gunner” spielte die vergangenen zwei Jahre für West Ham United. Wilshere erklärte zuletzt, dass auch die Bundesliga für den bald 29-Jährigen sein könnte.

WILFRIED BONY: Der Angreifer der Elfenbeinküste war bis 2019 in der Premier League in Swansea aktiv. Dafür spielte er für ManCity. Zuletzt mit Kurz-Engagement in Saudi Arabien und nun auf der Suche. Absolvierte kürzlich ein Probetraining in Le Havre.

Bild: Getty