Weltmeister Hamilton: “Plane nächstes Jahr hier zu sein”

Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton hat sich erstmals einigermaßen klar deklariert, seine Formel-1-Karriere nächstes Jahr fortsetzen zu wollen. “Ich plane, nächstes Jahr hier zu sein”, sagte der 36-Jährige vor dem Großen Preis von Portugal in Portimao. Im selben Atemzug fügte der Brite hinzu, er wolle Reifenhersteller Pirelli helfen, “ein besseres Produkt zu haben”. Der Superstar hat bei Mercedes einen Vertrag, der ihn nur noch diese Saison an das Team bindet.

Das gibt reichlich Anlass für Spekulation über seine Zukunft. Die Reifen, die Pirelli 2022 ausrollen will, sind aber ein konkreter Hinweis. Denn Hamilton testete diese in diesem Monat in Imola, obwohl er nicht als Freund von ausgiebigen Testfahrten gilt. “Ich denke, es war ein guter Test und ein erster Schritt mit diesen Reifen”, sagte er in Portimao, wo am Sonntag (16.00 Uhr/live Servus TV, Sky) das dritte Saisonrennen stattfindet.

Ein Thema, das Hamilton zusätzlich umtreibt, ist der Kampf für mehr Diversität und gegen Rassismus – im Allgemeinen sowie im Motorsport im Speziellen. Wenn er weiterfahre, sei die Chance für einen Wandel größer, meinte er. Doch “ich bin ziemlich spontan, also kann sich das auch schnell ändern”, ergänzte Hamilton.

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago