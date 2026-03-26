Weltmeister Norris optimistisch: „Können das beste Auto haben“

Formel-1-Weltmeister Lando Norris glaubt trotz seines schwierigen Saisonstarts weiter an eine erfolgreiche Titelverteidigung. „Ich habe großes Vertrauen in das Team und glaube, dass wir dieses Jahr das beste Auto haben können“, sagte der McLaren-Pilot vor dem Großen Preis von Japan am Sonntag (7.00 Uhr/Sky): „Unser Ziel ist es zunächst einmal, auf das Podium zu kommen, und dann wieder Rennen zu gewinnen. Die Punkte ergeben sich dann von selbst, und wir werden sehen, wie viel wir aufholen können. Da sind wir zuversichtlich.“

Norris, der in der vergangenen Saison seinen ersten WM-Titel gewann, hatte beim Auftakt in Australien Platz fünf belegt. In China erreichte er zunächst im Sprint den vierten Rang, im Hauptrennen konnte der Brite dann aber aufgrund eines technischen Problems nicht an den Start gehen. Auch sein Teamkollege Oscar Piastri musste mit einem anderen Problem am Auto zusehen.

„Das hat uns als Team natürlich geschadet, und es machte keinen guten Eindruck, dass zwei Autos nicht ins Rennen gehen konnten“, sagte Norris: „Aber wir haben hart daran gearbeitet, die Hintergründe zu verstehen, wie und warum es dazu gekommen ist, und natürlich werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“

Vor dem Rennen in Suzuka liegt Norris bereits 36 Zähler hinter dem WM-Spitzenreiter und Landsmann George Russell (Mercedes). „Es gibt Fortschritte, aber das braucht Zeit. Es läuft nicht schlecht, wir sind im Moment immer noch das drittbeste Team“, sagte Norris.

(SID)/Beitragsbild: Imago