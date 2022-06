Weltmeister, Rekordtorjäger, Neo-Coach: Die Karriere von Miroslav Klose in Zahlen

Ein ehemaliger Weltklasse-Stürmer als Trainer-Neuzugang in der ADMIRAL Bundesliga: Nach einer langen Suche präsentierte der SCR Altach WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose als neuen Betreuer.

Als Spieler glänzte der 2014-Weltmeister als verlässlicher Torjäger in und außerhalb der deutschen Bundesliga – als Coach befindet sich Klose jedoch erst am Beginn seiner Laufbahn. „Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin“, erklärt der DFB-Rekordtorschütze in einer ersten Aussendung. Den beeindruckenden Statistiken seiner aktiven Karriere will Klose nun auch erste Erfolge als Trainer hinzufügen.

1 – WM-Titel: Das späte Highlight seiner erfolgreichen Karriere bescherte sich Klose bei der WM 2014 in Brasilien: Deutschland wird zum vierten Mal WM-Sieger, zwölf Jahre nach seiner Finalniederlage kürt sich der damalige Routinier doch noch zum Weltmeister.

2 – Doublesiege: Mit dem FC Bayern München gewinnt Klose gleich zweimal das Double: Sowohl 2007/08 als auch 2009/10 gewinnt der FCB sowohl die Meisterschaft, als auch den DFB-Pokal.

4 – Profivereine: In seiner Profi-Laufbahn spielte der Mittelstürmer für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen, den FC Bayern München sowie Lazio Rom.

7 – große Turniere: Auf internationaler Ebene nahm Klose an vier Weltmeisterschaften (2002, 2006, 2010, 2014) und drei Europameisterschaften (2004, 2008, 2012) teil und lief dabei insgesamt 37 Mal auf.

11 – Karrieretitel: Neben den zwei Doublesiegen und dem WM-Titel gewann Klose mit Lazio die Coppa Italia 2012/13 sowie zweimal den deutschen Superpokal und dreimal den deutschen Ligapokal.

16 – WM-Treffer: Klose ist WM-Rekordtorschütze – insgesamt 16 Treffer erzielte er bei seinen vier Turnieren, 2014 überbot er Ronaldos bisherige Bestmarke. Beim Heim-Turnier 2006 wurde er außerdem als Torschützenkönig ausgezeichnet.

17 – U17-Trainer: Nach dem Ende seiner aktiven Karriere übernahm Klose 2018 seinen ersten Trainerjob: Er sammelte als U17-Trainer der Bayern erste Erfahrungen. Der SCR Altach ist nun seine erste Profistation.

21 – Profidebüt: Der Offensivspieler war in seiner aktiven Laufbahn ein Spätstarter: Erst mit 21 Jahren debütierte er für Kaiserslautern, zuvor spielte Klose auf niedrigerer Ebene für den FC Homburg sowie für seinen Jugendverein SG Blaubach-Diedelkopf.

25 – Saisontore: Seine wohl beste Ligasaison bestritt Klose 2005/06, als er sich unmittelbar vor dem Heimturnier zum besten Torjäger kürte.

71 – Tore für das DFB-Team: Niemand erzielte mehr Tore für Deutschland als der heute 44-Jährige: Mit seinen 71 Treffern liegt er im DFB-Ranking vor Gerd Müller (68 Treffer) und Lukas Podolski (49 Tore).

137 – Spiele für Deutschland: In der Rangliste der gesamten DFB-Einsätze ist der Stoßstürmer auf dem zweiten Rang platziert – seine 13 Jahre lange Karriere übertrifft zahlenmäßig nur Langzeit-Kapitän und Sky-Experte Lothar Matthäus (150 Spiele).

231 – Tore auf Vereinsebene: Auch bei seinen Teams war Klose ein verlässlicher Goalgetter: Für Lazio und Werder erzielte er jeweils 63 Tore, auch für die Bayern und Lautern durfte er über 50 Mal jubeln.

600 – Profispiele: Bis zu seinem endgültigen Abschied im Sommer 2016 sammelte Klose außerordentlich viele Einsatzzeiten – er kann auf 171 Spiele für Lazio, 150 Einsätze für die Bayern, 147 Auftritte für Lautern und 132 Matches für Werder zurückblicken.

Steckbrief von Neo-Altach-Coach Miroslav Klose:

Laufbahn als Spieler (Stürmer): FC Kaiserslautern (2000-2004) Werder Bremen (2004-2007) Bayern München (2007-2011) Lazio Rom (2011-2016)

Länderspiele: 137 (71 Tore) Teilnahmen an WM 2002, 2006, 2010, 2014, EM 2004, 2008 und 2012

Größte Erfolge als Spieler: Weltmeister (2014) Vize-Weltmeister (2002) Deutscher Meister mit Bayern (2008, 2010) DFB-Pokalsieger (2008, 2010), italienischer Cupsieger (2013) Deutscher Fußballer des Jahres (2006) Torschützenkönig deutsche Bundesliga (2006/25 Tore) Torschützenkönig WM 2006 (5 Tore)

Bisherige Stationen als Trainer: Co-Trainer DFB-Team (November 2016 bis Juli 2018) Nachwuchs (U17) FC Bayern (Juli 2018 bis Juni 2020) Co-Trainer FC Bayern unter Flick (Juli 2020 bis Juni 2021)

(Red./APA).

Beitragsbild: Imago.