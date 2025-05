Weltmeister von 1978: Argentinien trauert um Galván

Der ehemalige argentinische Fußball-Nationalspieler Luis Galván ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Das gab der Verband AFA am Montag bekannt. Seinen größten Erfolg feierte der einstige Innenverteidiger 1978 mit dem Triumph bei der Heim-Weltmeisterschaft. Galván hatte zuletzt wegen einer Niereninfektion im Krankenhaus gelegen und verstarb nun in Folge von Komplikationen.

1970 war er beim Club Atlético Talleres in Córdoba Profi geworden, Galván spielte bis zu seinem Karriereende 1987 unter anderem auch in Bolivien für den Club Bolívar aus La Paz. Bei CA Talleres ist er mit 503 Pflichtspielen in 17 Saisons Rekordspieler. Für Argentinien kam Galván auf 34 Länderspiele.

(SID) / Foto: IMAGO