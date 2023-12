Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen schließt das Kalenderjahr als 17. in der Weltrangliste des Fußball-Weltverbands FIFA ab.

Im Vergleich zum August-Ranking verloren die Österreicherinnen in der am Freitag veröffentlichten Rangordnung damit einen Platz. Vor einem Jahr standen die ÖFB-Frauen in der Weltrangliste an der 19. Stelle. An der Spitze liegt nun Weltmeister Spanien vor den USA und Frankreich.

(APA)

Artikelbild: GEPA