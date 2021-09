Weltrangliste: Thiem fällt weiter zurück

via

via Sky Sport Austria

Die aktuell verletzten Sieger der US Open 2019 und 2020 haben in der neuesten Weltrangliste je 2.000 Punkte verloren: Vorjahressieger Dominic Thiem rutschte deshalb von Rang sechs auf acht zurück, Rafael Nadal (siegte vor zwei Jahren) von fünf auch sechs. US-Open-Sieger Daniil Medwedew blieb nunmehr 1.353 Punkte hinter Finalist Novak Djokovic auf Platz zwei. Erstmals in die Top Ten vorgestoßen ist der Norweger Casper Ruud.

Bei den Frauen verlor die früh gescheiterte Naomi Osaka zwei Ränge und ist nun Fünfte, an der Spitze liegt weiterhin klar die Australierin Ashleigh Barty. Sensationssiegerin Emma Raducanu katapultierte sich von Platz 150 auf 23, Finalistin Leyla Fernandez von 73 auf 28.

Weltrangliste der Herren

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 12.133 Punkte

2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 10.780

3. ( 3) Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.350

4. ( 4) Alexander Zverev (GER) 7.760

5. ( 7) Andrej Rublew (RUS) 6.130

6. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 5.815

7. ( 8) Matteo Berrettini (ITA) 5.173

8. ( 6) Dominic Thiem (AUT) 4.995

9. ( 9) Roger Federer (SUI) 3.765

10. ( 11) Casper Ruud (NOR) 3.440

Weiter:

121. (125) Dennis Novak (AUT) 654

135. (140) Jurij Rodionov (AUT) 571

163. (168) Sebastian Ofner (AUT) 439

Weltrangliste der Frauen

1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 10.075

2. ( 2) Aryna Sabalenka (BLR) 7.220

3. ( 4) Karolina Pliskova (CZE) 5.315

4. ( 5) Elina Switolina (UKR) 4.860

5. ( 3) Naomi Osaka (JPN) 4.796

6. ( 6) Sofia Kenin (USA) 4.692

7. ( 9) Barbora Krejcikova (CZE) 4.668

8. ( 8) Iga Swiatek (POL) 4.571

9. ( 10) Garbine Muguruza (ESP) 4.380

10. ( 11) Petra Kvitova (CZE) 4.060

Weiter:

23. (150) Emma Raducanu (GBR) 2.571 *

28. ( 73) Leylah Fernandez (CAN) 2.254 **

173. (171) Barbara Haas (AUT) 429

192. (198) Julia Grabher (AUT) 368

*US-Open-Siegerin ** US-Open-Finalistin

(APA)