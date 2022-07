Weltrangliste: Thiem kehrt in Top-200 zurück

via

Der Norweger Casper Ruud ist trotz erfolgreicher Gstaad-Titelverteidigung in der Tennis-Weltrangliste um eine Position auf Platz sechs abgerutscht. Erstmals in den Top Fünf steht dafür der spanische Hamburg-Finalist Carlos Alcaraz. Dominic Thiem ist als 199. – als viertbester Österreicher – wieder in den Top 200.

Bei den Frauen rückte die Palermo-Achtelfinalistin Julia Grabher auf Rang 136 vor, ihr Karrierehoch. Es führen weiter Daniil Medwedew (RUS) bzw. Iga Swiatek (POL).

Tennis-Weltranglisten vom 25. Juli 2022:

ATP-Weltrangliste (Männer)

1. ( 1) Daniil Medwedew (RUS) 7.775

2. ( 2) Alexander Zverev (GER) 6.850

3. ( 3) Rafael Nadal (ESP) 6.165

4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.045

5. ( 6) Carlos Alcaraz (ESP) 4.895

6. ( 5) Casper Ruud (NOR) 4.890

7. ( 7) Novak Djokovic (SRB) 4.770

8. ( 8) Andrej Rublew (RUS) 3.575

9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.445

10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3.185

Weiter:

79. ( 64) Richard Gasquet (FRA) 646 *

140. (152) Yannick Hanfmann (GER) 391 *

145. (148) Jurij Rodionov (AUT) 378

157. (160) Alexander Schewtschenko (RUS) 347 *

166. (154) Dennis Novak (AUT) 332

188. (199) Gerald Melzer (AUT) 283

199. (274) Dominic Thiem (AUT) 266

205. (194) Filip Misolic (AUT) 257

215. (220) Daniel Dutra da Silva (BRA) 241 *

235. (227) Sebastian Ofner (AUT) 218

321. (319) Hernan Casanova (ARG) 147 *

WTA-Weltrangliste (Frauen)

1. ( 1) Iga Swiatek (POL) 8.336

2. ( 2) Anett Kontaveit (EST) 4.476

3. ( 3) Maria Sakkari (GRE) 4.190

4. ( 4) Paula Badosa (ESP) 4.030

5. ( 5) Ons Jabeur (TUN) 4.010

6. ( 6) Aryna Sabalenka (BLR) 3.267

7. ( 7) Jessica Pegula (USA) 3.087

8. ( 9) Garbine Muguruza (ESP) 2.886

9. ( 8) Danielle Collins (USA) 2.743

10. ( 10) Emma Raducanu (GBR) 2.717

Weiter:

136. (145) Julia Grabher (AUT) 459

208. (212) Sinja Kraus (AUT) 312

325. (326) Barbara Haas (AUT) 188

* = Erstrundengegner von Österreichern in Kitzbühel

(APA)