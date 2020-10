Der belgische Tennis-Profi David Goffin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das gab der Weltranglisten-13. am Mittwoch auf Instagram bekannt. Er fühle sich gut, müsse sich aber in Quarantäne begeben und seine Teilnahme am ATP-Turnier in St. Petersburg in der nächsten Woche absagen. Bei den French Open war Goffin bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

(APA)

Beitragsbild: Getty