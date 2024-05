Weltranglisten-Fünfte Pegula für French Open fraglich

Die Tennis-Saison von Jessica Pegula verläuft wegen Erkrankungen und Verletzungen bisher durchwachsen.

Die Weltranglisten-Fünfte aus den USA musste ihre Teilnahme beim dieswöchigen Masters-1000-Turnier in Rom absagen und stellte in einem Instagram-Posting auch das Antreten beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Paris in Frage. Roland Garros beginnt am 26. Mai.

„Ich werde Rom und wahrscheinlich Roland Garros verpassen. Ich fühle mich zwar wieder gut, aber ich muss im Schneckentempo wieder ins Training einsteigen“, erklärte die 30-jährige US-Amerikanerin. Welche Verletzung sie zuletzt geplagt hat, verriet Pegula nicht.

Die Milliardärstochter hatte auch Stuttgart und Madrid aus ihrem Turnierplan gestrichen und davor wegen einer Nackenverletzung die WTA-1000-Turniere in Doha und Dubai versäumt.

(APA)

Beitragsbild: Imago