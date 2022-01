via

via Sky Sport Austria

Die Nummer zwei der Tennis-Frauen, Aryna Sabalenka, befindet sich vor den Australian Open im Tief. Die Weißrussin unterlag am Dienstag beim Turnier in Adelaide Rebecca Peterson aus Schweden in Runde eins mit 7:5,1:6,5:7.

Bereits vergangene Woche hatte Sabalenka ebenfalls in Adelaide ihr Auftaktmatch gegen die Slowenin Kaja Juvan glatt verloren. Nicht besser erging es US-Open-Siegerin Emma Raducanu in Sydney, die Britin unterlag der Kasachin Jelena Rybakina 0:6,1:6.

(APA) / Bild: Imago