Weltranglistenvierter Rune scheitert in Runde eins

Der Weltranglistenvierte Holger Rune ist bei den US Open in New York überraschend bereits in der ersten Runde gescheitert. Am Montag verlor der dänische Tennis-Youngster gegen den ungesetzten Spanier Roberto Carballes Baena mit 4:6, 6:4, 3:6, 2:6.

Rune (20), bei den French Open sowie in Wimbledon in diesem Jahr Viertelfinalist, musste indes wohl auch wegen körperlicher Probleme die Segel streichen. In einer medizinischen Auszeit war Rune im dritten Satz am Oberschenkel behandelt worden.

(SID) / Bild: Imago