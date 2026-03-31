Wembanyama glänzt: Spurs weiter nicht zu stoppen

Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs mit einer Glanzleistung zum nächsten Sieg geführt. Der französische Basketball-Superstar überragte beim 129:114 seiner San Antonio Spurs gegen die Chicago Bulls mit 41 Punkten und 16 Rebounds. Für die Spurs war es der neunte Sieg in Serie, kein anderes Team der NBA ist derzeit so lange ungeschlagen. Wembanyama, Spitzname „Alien“, war dabei nicht zu stoppen. Schon nach 8:31 Minuten hatte er zehn Punkte und zehn Rebounds gesammelt.

„Ich hatte das Gefühl, dass meine Offensive wieder auf ein bestimmtes Niveau kommen muss. Das sollte aber auch nicht auf Kosten der Verteidigung gehen“, sagte Wembanyama, der zehn seiner Rebounds unter dem eigenen Korb sammelte. Seine körperliche Form verbessere sich gerade: „Es gibt Höhen und Tiefen in der Saison, aber im Moment läuft es echt super.“

Weniger spektakulär, aber ebenfalls erfolgreich spielte Dennis Schröder. Der Weltmeister kam beim 122:113-Auswärtssieg seiner Cleveland Cavaliers bei den Utah Jazz auf drei Punkte, vier Rebounds und drei Assists. Für die Cavaliers war es ein weiterer Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme.

Bei Oklahoma City Thunder fehlte Isaiah Hartenstein, der Titelverteidiger gewann dennoch mit 114:110 nach Verlängerung gegen die Detroit Pistons. Spieler des Spieles war wie so oft Shai Gilgeous-Alexander. Der Kanadier erzielte 47 Punkte. OKC ist mit 60 Siegen bei nur 16 Niederlagen das beste Team der NBA.

Dahinter folgen in der Western Conference die Spurs (57 Siege) und die Los Angeles Lakers (49). Das Team von LeBron James gewann am Montag auch ohne Luka Doncic gegen die Washington Wizards problemlos mit 120:101. Maximilian Kleber stand nicht im Kader. James erzielte als bester Werfer der Lakers 21 Punkte.

(SID)

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