“Wembledon”! Der italienische Finaltag in London

Djokovic hat “Golden Slam” im Visier

Er spielt schließlich gegen den scheinbar übermächtigen Novak Djokovic. Die Nummer eins der Welt hat ein klares Ziel vor Augen: nach den Australian Open und den French Open nicht nur Wimbledon, sondern im Anschluss noch Gold bei den olympischen Spielen und die US Open gewinnen. Es wäre der “Golden Slam”, alle Grand Slam Titel und die Goldmedaille bei den Spielen hätte er dann in einem Jahr gesammelt. Bisher ist diese Leistung nur Steffi Graf gelungen. Aber dem Serben ist das allemal zuzutrauen.

Kein anderer kann sich so sehr fokussieren und die wichtigen Punkte in einem Match gewinnen. Es ist Tennis in Perfektion, wie Novak Djokovic seine Gegner auseinander nimmt. Genau das wird er im Finale in Wimbledon auch wieder versuchen.