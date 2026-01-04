Wende bei Gregoritsch: Doch keine Leihe nach Basel

Doch kein Leih-Wechsel in die Schweiz: ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch wird doch nicht wie angedacht an den FC Basel ausgeliehen werden.

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg via X vermeldet, ist der Deal um den aktuellen Bröndby-Legionär gescheitert. Demnach habe der Stürmer die Offerte abgelehnt und belibt damit vorerst in Dänemark.

Zuvor lag dem Fußball-Nationalstürmer laut APA-Informationen eine Anfrage des FC Basel vor. Der Transfer-Influencer Sacha Tavolieri hatte bereits zuvor auf X berichtet, dass der Schweizer Spitzenclub an einem Leihvertrag mit Kaufoption für den 31-Jährigen arbeite. Der Offensivmann steht bei Bröndby noch bis 2028 unter Vertrag, kam zuletzt aber wenig zum Einsatz.

Nur bislang drei Tore für Bröndby

Drei Tore hat Gregoritsch im Herbst in 14 Pflichtspielen für Bröndby erzielt. Im ÖFB-Team hält er nach 72 Einsätzen bei 23 Treffern, ist damit die Nummer elf der ewigen Schützenliste. Für Gregoritsch könnte nun stattdessen eine leihweise Rückkehr in die deutsche Bundesliga, in der er bis Sommer zehn Jahre aktiv war, ein Thema sein.

Herzog: „Gregoritsch ist der beste österreichische Stürmer“

