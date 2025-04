Wende im Ancelotti-Poker! Brasilien-Wechsel vom Tisch?

Übernimmt Carlo Ancelotti nun doch nicht das Traineramt bei Brasilien? Die Verhandlungen mit den Südamerikanern sind offenbar ins Stocken geraten.

Die Zukunft von Carlo Ancelotti bei Real Madrid bleibt ungewiss – und sorgt erneut für Spekulationen. Seit dem Aus in der Champions League wird ein möglicher Abschied des Italieners verstärkt diskutiert, vor allem in Verbindung mit dem Posten als Nationaltrainer Brasiliens. Zuletzt schien eine Einigung in greifbare Nähe gerückt zu sein, doch nun droht der Deal zu scheitern.

Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano soll sich Real Madrid derzeit gegen einen Wechsel Ancelottis zur brasilianischen Nationalmannschaft stemmen. Zwar habe es bereits eine mündliche Vereinbarung gegeben, doch der Verein sei nicht bereit, die finanziellen Mittel für eine vorzeitige Vertragsauflösung aufzubringen. Ancelotti steht noch bis Sommer 2026 bei den „Königlichen“ unter Vertrag.

Ancelotti mit Zweifeln am Wechsel?

Während einige Quellen berichten, dass die Blockade vom Verein ausgegangen sei, kursieren in Spanien auch gegenteilige Einschätzungen. Die Zeitung „Marca“ schrieb, dass Ancelotti selbst ins Grübeln gekommen sei. Er habe sich demnach am Dienstag in London mit Brasiliens Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues getroffen, um den Transfer zu finalisieren – die Unterschrift sei aber ausgeblieben.

Wie das Magazin „Realtotal“ berichtet, kehrte Ancelotti noch am selben Tag nach Madrid zurück und leitete am Nachmittag wie gewohnt das Training. Entgegen den Erwartungen unterschrieb er den Vertrag nicht und soll den Brasilianern später sogar eine Absage erteilt haben.

Angebot aus Saudi Arabien?

Ausschlaggebend könnte ein verlockendes Angebot aus Saudi-Arabien gewesen sein. Den Medienberichten zufolge erwägt Ancelotti derzeit einen Wechsel an den Golf, wo ihm ein Jahresgehalt von knapp 50 Millionen Euro netto winken soll.

Wie es mit Ancelotti und Real weitergeht, ist offen. Seine zweite Amtszeit in Spaniens Hauptstadt hatte im Sommer 2021 begonnen. Das Ende in diesem Sommer käme nach einer enttäuschenden Saison nicht überraschend. Der ehemalige italienische Nationalspieler ist einer der erfolgreichsten Trainer im Fußballgeschäft. Insgesamt fünfmal – zweimal mit Milan, dreimal mit Real – gewann Ancelotti die Champions League. Er holte auch Meistertitel in den fünf großen europäischen Ligen.

