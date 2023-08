Wenige Stunden vor Auftaktmatch: Thiem sagt Start in Winston-Salem ab

Kitzbühel-Finalist Dominic Thiem hat seine Teilnahme per Wildcard am laufenden ATP-Tennisturnier in Winston-Salem wegen einer Magen-Darm-Erkrankung zurückgezogen. Der noch bis nächste Woche 29-Jährige hätte bei diesem US-Event in der Nacht auf Dienstag (MESZ) in Runde eins gegen Arthur Rinderknech antreten sollen. Den Franzosen hatte er zu Monatsbeginn im Kitzbühel-Viertelfinale besiegt. Sebastian Ofner steigt in Winston-Salem nach einem Freilos in Runde zwei ein.

Thiem hätte in Winston-Salem seinen ersten Auftritt seit dem Finaleinzug beim Heimturnier in Kitzbühel absolviert. Welche Auswirkungen die Absage auf die in einer Woche beginnenden US Open in New York (28. August bis 10. September) hat, ist noch unklar.

Sollte Thiem beim letzten Grand Slam des Jahres an den Start gehen können, würde er dies ohne Matchpraxis auf dem Hartcourt-Belag tun.

