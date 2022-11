Kurz vor WM-Start: Messi trainiert nur individuell

Kapitän Lionel Messi hat am Samstag nicht am Mannschaftstraining von Argentiniens Fußball-Nationalteam teilgenommen.

Der 35-jährige Stürmerstar absolvierte in Doha nur eine leichte Einheit abseits seiner Kollegen. Während das natürlich Spekulationen über den Gesundheitszustand befeuerte, gaben argentinische Medien Entwarnung. Demnach sei es nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen wegen einer Muskelermüdung. Messi hatte auch am Freitag bei der gemeinsamen Einheit gefehlt.

Die Argentinier starten bei der WM in Katar am Dienstag gegen Saudi-Arabien in die Gruppe C. Weitere Gegner sind Mexiko und Polen.

(APA)/Bild: Imago